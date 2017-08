Bắt 1 giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ

Sáng 2-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Trần Tuấn Kiệt – Giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ về tội đe doạ giết người.



Công an quận Ninh Kiều đọc lệnh bắt ông Kiệt tạm giam, xử lý theo quy định của Pháp luật.



Cụ thể, ngày 23-5-2017 Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Cần Thơ nhận được đơn tố cáo về ông Kiệt có hành vi đe doạ giết người.

Qua quá trình điều tra, xác minh xét thấy Kiệt lợi dụng các quyền tự do của mình xâm phạm đến lợi ích của Trường Cao đẳng Cần Thơ và cá nhân ông Trần Thanh Liêm – Hiệu trưởng Trường, đủ các yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 258 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ông Kiệt bị Trường Cao đẳng Cần Thơ kỷ luật vì đơn vị cho rằng ông viết bình luận trên Facebook gây ảnh hưởng xấu đến lãnh đạo.

Ngày 20-2, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ ra quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiệt (Thạc sĩ, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường Cao đẳng Cần Thơ). Ông cũng là người tố Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm (Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ) được thăng chức không đúng quy trình.