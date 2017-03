Bắt băng bảo kê tiếp viên quán cà phê, karaoke

Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Thành Long và Lý Văn Trường (16 tuổi) được công an cho gia đình bảo lãnh, xử lý sau.

Trước đó, Công an huyện Củ Chi bắt quả tang Long cùng Trường đang nhận 150.000 đồng tiền bảo kê của chị LMN, chủ quán cà phê AT tại ấp 3, xã Phước Vĩnh An.

Từ lời khai của Long, Trường, công an truy xét bắt giữ Nhật Trường. Theo điều tra ban đầu, nhóm Trường hằng ngày đến nhiều quán karaoke và quán cà phê trên địa bàn thu tiền bảo kê mỗi tiếp viên 50.000 đồng/ ngày. Nếu chủ quán nào không giao nộp tiền thì nhóm Trường dùng roi điện đe dọa, đập phá quán.

Nhật Trường khai nhận hằng ngày nhóm thu được từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng tiền bảo kê.

HT