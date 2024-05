Chung tay đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội 17/05/2024 21:19

(PLO)- Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) kêu gọi các gia đình tuyệt đối không trồng cây chứa chất ma túy, không sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…

Ngày 17-5, Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an (Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Văn phòng Cơ quan CSĐT; Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) phối hợp với Điện Biên tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (đơn vị Cụm trưởng) cho biết, ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia và của cả thế giới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại chương trình.

Hậu quả do tội phạm và tệ nạn ma tuý gây ra hết sức nặng nề, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời là nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, giết người, lừa đảo, mại dâm...

Mặc dù công tác phòng, chống ma túy thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nhân dân chung sức, đồng lòng ngăn chặn tiến tới đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy".

Báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma tuý, nhận diện các loại ma tuý thường gặp, phương thức, thủ đoạn của tội phạm về ma tuý và văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma tuý.

Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy kêu gọi các gia đình quan tâm để con, em mình tránh xa ma túy. Tuyệt đối không trồng cây chứa chất ma túy, không sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần, tích cực tố giác tội phạm, đóng góp công sức cùng chính quyền và các cơ quan chức năng để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an đã trao tặng 20 phần quà đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn phường Mường Thanh và xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tặng 20 phần quà cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Đồng thời, tặng Công an phường Mường Thanh và Công an xã Pá Khoang mỗi đơn vị một bộ máy vi tính.

Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách.

Trước đó, Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an đã đến Đền thờ các liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, người dân đã chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình trên mảnh đất Điện Biên Phủ.