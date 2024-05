2 người cầm hung khí lao vào nhau giữa chợ Bình Điền 17/05/2024 20:16

Ngày 17-5, Công an phường 7, quận 8 đang làm rõ vụ ẩu đã giữa hai người đàn ông xảy ra ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Sáng 17-5, xuất hiện clip ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm hung khí đánh nhau giữa chợ đầu mối. Trong clip, cả hai đều lớn tiếng qua lại rồi lao vào đánh nhau. Trong đó, có một người bị thương, chảy máu ở cánh tay.

Hai người đàn ông đánh nhau bằng hung khí giữa chợ. Ảnh cắt từ clip

Qua tìm hiểu, clip trên được ghi lại tại nhà lồng T chợ đầu mối Bình Điền - Khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông vào sáng ngày 16-5. Vụ việc khiến một người bị thương.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh chợ phối hợp công an địa phương có mặt tại hiện trường, giữ trật tự.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận có xảy ra vụ đánh nhau tại chợ này. Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở công an làm rõ. Lãnh đạo UBND phường 7, quận 8 cho biết vụ việc đang được công an điều tra, đang chờ kết quả báo cáo từ phía công an.