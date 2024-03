(PLO)- Do có mâu thuẫn trong việc tranh giành khách hàng trước đó, Thành và Tường cầm dao lao vào chém nhau trọng thương và cả 2 cùng bị khởi tố

Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thành (26 tuổi) và Nguyễn Thế Tường (45 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Thành và Tường đã có mâu thuẫn với nhau do tranh giành khách hàng. Đến khoảng 8 giờ 45 phút ngày 6-11-2023, trong lúc Thành đang tư vấn cho khách trong cửa hàng thì Tường cầm theo dao đến thách thức chém nhau với Thành nhưng được mọi người can ngăn.

Mâu thuẫn trong việc tranh giành khách hàng, Thành và Tường cầm dao lao vào chém nhau trọng thương và cả 2 cùng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Sau đó, Thành lấy một cây dao tự chế rồi điều khiển xe môtô đi tìm Tường. Khi gặp nhau, cả 2 lao vào chém nhau trọng thương.

Cả 2 được đưa đi cấp cứu với thương tích của Tường là 20% và Thành là 12%.

