Bắt “băng trộm xà beng” phá khóa trộm gần 1 tỉ đồng

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố ba bị can gồm: Phan Thanh Hải, Phạm Trần Thương và Trần Tuấn Khanh (cùng ngụ quận Ninh Kiều) và đang truy tìm đồng phạm Hoàng Như Ý (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang bỏ trốn.

Theo điều tra, đầu năm 2014, trên địa bàn quận Ninh Kiều liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm táo tợn. Công an quận Ninh Kiều xác lập chuyên án và qua sàng lọc đã phát hiện bốn nghi can trên. Qua đó, công an bắt quả tang Hải đang đột nhập vào một ngôi nhà ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) lấy trộm 25 triệu đồng, hai laptop và một máy tính bảng… Từ lời khai của Hải, công an bắt tiếp Thương và Khanh.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định “băng trộm xà beng” phá khóa vào nhiều nhà trộm cắp tài sản. Trong đó có vụ trộm 11 lượng vàng ở một nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế. Vụ trộm hơn 6.000 USD, hơn một lượng vàng tại nhà người dân ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều.

GIA TUỆ