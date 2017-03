Bắt bốn kẻ có súng và lựu đạn buôn heroin

(PL)- Đồn biên phòng Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ngày 21-2 cho biết đã khởi tố vụ án, chuyển giao Kha Văn May (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng tang vật heroin, súng và thuốc nổ cho cơ quan Công an huyện Tương Dương khởi tố bị can.