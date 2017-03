Bắt bốn nghi can liên quan vụ truy sát

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang truy tìm Nguyễn Văn Khánh (tự Út, trú xã Diễn Yên) để xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tối 31-3, em Hồ Văn Nam, học sinh lớp 9 Trường THCS xã Diễn Trường, rủ hai bạn cùng lớp là Hồ Văn Hóa và Chu Tạ Đức đến thăm chị của Nam ở xã Diễn Yên. Trên đường đi, ba học sinh bị một nhóm côn đồ do Khánh cầm đầu đuổi đánh. Hoảng sợ, Nam phóng xe máy bỏ chạy, Đức ngồi sau bị Khánh lôi xuống xe dùng gạch đánh vào đầu gây chấn thương não. Còn Hóa cũng bị ném gạch đá ngã xuống đường. Công an xã Diễn Yên kịp thời đưa hai em Đức và Hóa đến bệnh viện cấp cứu. HÀ TĨNH