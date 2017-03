Bắt đối tượng chém 3 người trọng thương

Nguồn tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên nên đối tượng tên An đã rủ Mai Hữu Đức, 19 tuổi ngụ Tp. Mỹ Tho mang mã tấu đi trả thù. Khi đến khu vực bờ kè Phường 1, Tp. Mỹ Tho, An và Đức vung mã tấu chém 3 thanh niên chưa rõ danh tính bị thương, sau đó 2 đối tượng này đã tẩu thoát.

Đối tượng tên Đức bị bắt ngay sau đó, riêng đối tượng tên An đã bỏ trốn. Theo thông tin từ Công an Tp. Mỹ Tho, cả hai đối tượng này từng có tiền án tiền sự cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

TẤN QUỐC