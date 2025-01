Đảm bảo an toàn ở cửa ngõ TP Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 25/01/2025 13:19

(PLO)- Công an huyện Đức Trọng huy động 100% lực lượng, sớm ra quân kiểm soát ANTT và ATGT, đảm bảo an toàn cho du khách ngay cửa ngõ dẫn vào TP Đà Lạt.

Ngày 25-1, Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động 100% lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông (TT-ATGT) trên địa bàn từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng CSGT kiểm soát TT-ATGT ngay cửa ngõ dẫn vào TP Đà Lạt

Theo báo cáo, từ ngày 15-12-2024 đến 13-1, Đội CSGT-TT đã triển khai hơn 1,5 ngàn lượt tuần tra kiểm soát ATGT, lập biên bản 611 trường hợp vi phạm, xử lý 501 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, tước bằng lái của 46 trường hợp, tạm giữ 148 phương tiện các loại.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết, địa phương này là cửa ngõ dẫn du khách về TP Đà Lạt du xuân từ nhiều ngõ và cả đường hàng không. Là một trong những huyện trọng điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đầu mối giao thương, phân phối hàng hóa, nông sản với các tỉnh bạn.

Tài xế Nguyễn Trung Hiếu cho biết các lái xe thường xuyên được tuyên truyền và cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

Đồng thời, đây còn là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như Quốc lộ 20 (44 km) Quốc lộ 27 (18 km) và Quốc lộ 28B (17 km) cùng nhiều đường liên tỉnh và cao tốc Liên Khương – Prenn.

Ngoài ra, huyện Đức Trọng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, là nơi dân cư từ nhiều nơi chọn để sinh sống, lập nghiệp. Chính vì vậy tốc độ phát triển hạ tầng giao thông không theo kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học cũng như tốc độ gia tăng các phương tiện cơ giới.

Công an huyện Đức Trọng sẽ tuần tra xuyên đêm, xuyên tết để giữ gìn TTATGT

Trung tá Lê Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Đức Trọng, cho biết từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lực lượng CSGT – Công an huyện Đức Trọng sẽ huy động 100% lực lượng, trực xuyên đêm, xuyên tết và tuần tra khép kín địa bàn nhằm giữ vững TT-ATGT, giúp người dân an tâm đón tết.

Đồng thời góp phần cùng với TP Đà Lạt tạo ra cửa ngõ thông thoáng nhất để đón du khách về thành phố ngàn hoa du xuân.

Cùng với đó, ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, Công an huyện Đức Trọng còn đồng loạt ra quân kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn và cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa nhằm sớm phát hiện những trường hợp mượn huyện Đức Trọng làm nơi trú chân để gây án ở TP Đà Lạt trong các dịp lễ hội, nhất là Tết Nguyên đán Ất Tỵ.