Bắt đối tượng chuyên trộm chim cảnh

Chiều 17-9, anh Phạm Đình Tiến (37 tuổi, trú tổ 37, P.Hòa Minh) trình báo với công an địa phương về việc anh vừa bị kẻ gian đột nhập lấy ba con chim chào mào mà theo lời anh trị giá khoảng 36 triệu đồng.



Theo camera ghi hình mà anh Tiến cung cấp, khoảng 10g cùng ngày có hai đối tượng đi xe máy đến trước nhà, đối tượng ngồi sau đi vào tiền sảnh xách ba lồng chim rồi lên xe tẩu thoát.





Theo PHAN CHUNG (Tuổi trẻ)



Từ những hình ảnh ghi lại kết hợp với sự hỗ trợ của quần chúng, ngày 20-9 Công an P.Hòa Minh đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn B (38 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê).Tuấn B thừa nhận đã cùng Nguyễn Quýt (38 tuổi, trú cùng phường) trộm ba con chim của anh Tiến, sau đó đem bán cho Lê Anh Tuấn (29 tuổi, trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) với giá 3,8 triệu đồng. Hiện Quýt đã bỏ trốn.Sau khi thông tin đối tượng trộm chim cảnh bị sa lưới, rất nhiều người chơi chim cảnh đã đến trình báo Công an P.Hòa Minh về việc mất 1-10 con chim, trị giá nhiều triệu đồng. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang điều tra, mở rộng vụ án.