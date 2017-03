Bắt được kẻ bạo gan trộm tiền tỉ tại nhà tướng cảnh sát

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp vào chiều 14-2 đối với 3 đối tượng: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, trú tại thôn 1, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Thái Bình), không nghề nghiệp, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản; Lê Ngọc Hải (SN 1990, trú tại thôn 3, Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Thái Bình); Lê Văn Thanh (SN 1992, trú tại thôn Hoa Quân, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, Thái Bình) có một tiền sử về tội trộm cắp tài sản.

Đây là 3 tên trộm đã gây ra vụ trộm tại nhà riêng ông Vũ Hùng Vương - Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm - Bộ Công an ở Hà Nội - ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào hồi 20 giờ 50 phút ngày 25-12-2011.

Khen thưởng lực lượng tham gia phá án ngày 16-2

Bọn trộm đã lợi dụng lúc gia đình ông Vương đi vắng, đột nhập lấy trộm 550 triệu đồng tiền mặt, 9 cây vàng 24K, 12 chỉ vàng tây, 500USD, 500 đô la Úc, 40.000 Won Hàn Quốc, 1 đồng hồ đeo tay, 1 dây bạc và 1 dao, 1 kéo với tổng trị giá khoảng một tỉ đồng

Trong khi công an lập Ban chuyên án đang điều tra vụ trộm trên, nhóm trộm bạo gan này tiếp tục gây ra vụ trộm khác vào ngày 1-1-2012 cũng tại nhà một người trong ngành công an ở cùng phường Dịch Vọng Hậu.

Trong quá trình điều tra, triệt phá băng nhóm trôm cắp do tên Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng Cao Trung Tá (trú tại xóm 3, xã Minh Khai, huyện Thái Thụy, Thái Bình) liên quan đến tội tiêu thụ và thu giữ 1 xe máy SH cùng tang vật.

Ban chuyên án đã thu giữ được 3 xe máy là tang vật vụ án trị giá hơn 400 triệu do các đối tượng lấy tiền trộm cắp được để mua. Thu một số tang vật gồm vàng và dây chuyền, điện thoại Iphone 4.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm trên.

Trước đó, băng nhóm này từ tỉnh Thái Bình lên Hà Nội, không nghề nghiệp, nghiện ma túy, “đập đá”. Hằng ngày chúng thuê trọ ở các nhà nghỉ, sau đó đi tăm tia ở các khu tập thể và gây án. Cả 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm trên. Trong đó, trực tiếp đối tượng Dũng đã vào lục soát, trộm cắp, còn các đối tượng khác ở ngoài trông coi.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi, biểu dương chiến công xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Tổng cục cảnh sát, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) trong việc điều tra, khám phá thành công một số vụ án trộm cắp tài sản lớn, diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội, dư luận xã hội rất quan tâm. Trong đó, có 2 vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn một tỉ đồng nêu trên.

Thượng tướng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo khẩn trương truy bắt số đối tượng còn lại, thu hồi tang vật, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo cho nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.