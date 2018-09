Bắt giữ 1 Facebooker tuyên truyền chống phá Nhà nước

Sáng 1-9, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, ngày 30-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp và khám xét đối với Nguyễn Ngọc Ánh (38 tuổi, ngụ xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; tạm trú tại ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định Điều 117 Bộ luật Hình sự.



Nguyễn Ngọc Ánh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ ngày 31-3 đến 14-8, Ánh đã lập hai tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân "Nguyễn Ngọc Ánh” (sau đó đổi thành Line Connan) và “Nguyễn Ngọc Ánh (Vilo)”, livestream nhiều clip có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Thông qua các video clip trên, Ánh đã tuyên truyền nhiều thông tin bịa đặt có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Ánh còn truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bịa đặt những thông tin về chính trị, quân sự, ngoại giao làm cho người khác hiểu sai về chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nói xấu Đảng, chính quyền gây tâm lý nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong nhân dân nhằm gây chiến tranh tâm lý.

Ngoài ra, Ánh còn kêu gọi, kích xúi người dân biểu tình, phá hoại trong tháng 6-2018 và vào dịp lễ 2-9. Hành vi của Ánh được xác định là rất nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, xâm phạm đến sự vững mạnh của Nhà nước; mức độ ảnh hưởng rộng, tác động, lôi kéo nhiều người tham gia.



Theo đó, Ánh làm nghề nuôi tôm và buôn bán ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, Bến Tre. Hiện người này đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.