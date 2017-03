Bắt giữ kẻ sát hại nữ giám đốc

Cương bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận chính là người sát hại bà H. do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 20-4, người dân phát hiện bà H. nằm chết bên trong căn nhà 16 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội). Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng được bà H. thuê làm nhà ở và trụ sở công ty san lấp mặt bằng do bà làm giám đốc. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định bà H. tử vong do bị vật nhọn đâm trúng vùng tim, gây mất máu cấp… trước đó vài giờ đồng hồ.

Được biết hung thủ Đoàn Thạch Cương và nạn nhân H. đang chuẩn bị làm thủ tục ra tòa ly hôn thì xảy ra án mạng.

Đ.TRUNG