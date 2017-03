Bắt kẻ cuồng yêu mang ‘bom xăng’ phóng hỏa ga Vinh

(PL)- Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Phạm Bá Hòa (33 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) về hành vi mang can xăng vào đốt cháy khu vực bán vé tàu ở ga Vinh (TP Vinh).

Sáng 8-12, khi ga Vinh đang hoạt động bình thường thì Hòa chạy xe máy chở theo can xăng vượt qua sự ngăn cản của bảo vệ ở cổng ga Vinh. Hòa mang can xăng vào tầng một trụ sở ga Vinh là nơi bán vé tàu và nơi hành khách ngồi chờ tàu. Bất ngờ Hòa đổ can xăng xuống khu vực bán vé rồi châm lửa đốt. Lửa bốc lên dữ dội, nhân viên ga Vinh và hành khách hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Hòa cũng lao ra lên xe máy chạy trốn. 30 phút sau lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, rất may không có thương vong về người. Tuy nhiên, hệ thống bán vé tàu ở ga Vinh bị tê liệt một giờ.



Nhân viên ga Vinh đang dọn dẹp khu vực bán vé sau khi bị Hòa ném “bom xăng” phóng hỏa. Ảnh: ĐẮC LAM Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng ban Giám sát ga Vinh, cho biết: Vụ phóng hỏa khiến cháy hỏng một máy điều hòa nhiệt độ, ba quạt gió, một máy cản gió, một camera an ninh, hai điện thoại, một bộ bàn ghế, tường và gạch nền khu vực quầy bán vé bị cháy đen, bám bẩn. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 120 triệu đồng. Vụ cháy không ảnh hưởng đến đường sắt Bắc-Nam qua ga Vinh. Ngay sau khi dập tắt vụ phóng hỏa, Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc trên. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ khu vực ga Vinh hoạt động trở lại bình thường. Công an phường Quán Bàu phối hợp Công an TP Vinh bắt giữ được Hòa khi Hòa đang lẩn trốn ở TP Vinh. Bước đầu tại cơ quan công an, Hòa khai rằng vì cảm thấy một nữ nhân viên ga Vinh nhìn mình với ánh mắt khinh thường nên ra tay. Hòa mua 200.000 đồng tiền xăng rồi mang vào ga Vinh để đốt. Một số người dân cho biết Hòa hành nghề sửa chữa xe máy trước cổng ga Vinh. Hòa từng tỏ tình với một nữ nhân viên ở ga Vinh nhưng bị từ chối. Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết gia đình Hòa đã đến trình báo Hòa bị bệnh tâm thần và đưa sổ khám bệnh, thuốc chữa bệnh tâm thần của Hòa. Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự Hòa để điều tra về hành vi cố ý hủy hoại tài sản. ĐẮC LAM