Bắt nghi can cướp tài sản giữa ban ngày

Ngày 5-8, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Bảo Thiện (42 tuổi, ngụ xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, vào chiều 28-7, chị Trần Thị Bảo Yến (29 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) chạy xe máy đi từ chợ Bàu Bàng về nhà. Đến đoạn đường qua ấp Lai Khê (xã Lai Hưng) thì bị hai thanh niên chạy xe máy hiệu Yamaha màu đen chặn đầu xe. Tên ngồi sau bước xuống dùng hung khí khống chế rồi chiếm đoạt một vòng vàng 18K của chị Yến rồi tẩu thoát.



Hinh ảnh nghi can Thiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình rà soát, công an đã phát hiện đối tượng Ngô Bảo Thiện và Trịnh Hùng Dũng (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) có đặc điểm giống như hung thủ mà nạn nhân mô tả. Mở rộng điều tra, công an xác định Thiện là người trực tiếp chiếm đoạt tài sản của chị Yến. Tuy nhiên khi công an đến nơi Thiện ở thì đối tượng đã bỏ trốn.

Qua vận động của gia đình, Thiện ra đầu thú và khai nhận đã cùng với Trịnh Hùng Dũng cướp tài sản của chị Yến. Sau khi cướp tài sản, cả hai tẩu thoát về TP.HCM. Công an đã tiến hành thu hồi vật chứng là một chiếc lắc kim loại màu vàng và phương tiện gây án. Hiện công an đang truy bắt Dũng để điều tra làm rõ hành vi, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.