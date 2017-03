Bắt nghi can hiếp dâm con gái của bạn nhậu

(PL)- Ngày 9-6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối với nghi can Dương Khải (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, chiều 25-5, Khải được một người bạn rủ đến phòng trọ của ông TR (phường Bình Nhâm) để uống rượu. Sau đó ông R. cùng người bạn của Khải đi sang phòng trọ kế bên nhậu tiếp. Lúc này Khải đứng trước cửa phòng trọ của ông R. nhìn thấy H. (14 tuổi, con ruột ông R.) đang rửa chén. Thấy vắng người, Khải nảy sinh ý định khống chế H. để hiếp dâm. Khải đẩy bé H. vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa khống chế định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân chống cự quyết liệt, đồng thời kêu cứu. Ông R. nghe tiếng con gái kêu la liền về nhà nên Khải bỏ chạy. Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An tiến hành điều tra, bắt giữ nghi can. VŨ HỘI