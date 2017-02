'Bắt nhầm' 2 vợ chồng vì nghi bắt cóc trẻ em

Theo những người dân này, đôi vợ chồng trên thường vào nhà hỏi trẻ nhỏ tối ngủ ở đâu, đi học trường nào. Gần nhất là chiều 5-2, đôi vợ chồng này vào chợ nhưng không mua đồ đạc gì mà chỉ đến… nựng mấy đứa trẻ nhỏ (!?).

Trong clip cho thấy có vài người đã hành hung cặp vợ chồng này và cả hai người đều bị còng tay áp giải về Công an thị trấn Tân Minh.









Hai vợ chồng bị bắt, còng tay vì nghi họ "bắt cóc" trẻ em dù chẳng có chứng cứ gì.

Tuy nhiên đến sáng nay (6-2), theo tin chúng tôi nhận được thì cả hai vợ chồng đều đã được thả vì bị… bắt nhầm!

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Mai Anh Xem, Trưởng Công an thị trấn Tân Minh, cho biết qua trình báo của người dân có vụ bắt cóc trẻ nhỏ nên dân phòng khu phố đã phối hợp đưa họ về trụ sở công an. Tuy nhiên qua xác minh không hề có một căn cứ nào chứng minh họ đã hoặc chuẩn bị thực hiện việc bắt cóc nên cơ quan công an đã cho họ về nhà.

Được biết đôi vợ chồng này vừa từ Gia Lai xuống Tân Minh làm thuê. Do con cái đã gửi ở quê nên vì nhớ con, người phụ nữ thấy trẻ nhỏ thường đến vuốt ve, hỏi han dẫn đến hiểu lầm.