Bắt nhóm mua bán, tiêu thụ trên 1 tỉ đồng tiền giả

Trước đó, cơ quan an ninh điều tra khởi tố Lâm Thị Xuân Thùy (vợ của Thắng) Nguyễn Văn Long, Vũ Văn Nùng (cùng tạm trú TP Cần Thơ) và Đào Quang Đông (Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội lưu hành tiền giả. Khi khám xét nơi ở của các bị can công an thu giữ 138 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng). Bước đầu xác định, các bị can trên đã mua, tiêu thụ số tiền giả trên 1 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, do quen biết nhau, Long nói với Đông có tiền giả và Đông đã mua tiền giả của Long mang đi tiêu thụ. Do Đông là người làm công cho Thùy nên Thùy biết và nhờ Đông mua tiền giả để tiêu thụ. Sau đó, Thùy nhờ Long đưa ra Lạng Sơn gặp một đầu nậu chuyên cung cấp tiền giả để mua. Thùy mua 300 triệu đồng tiền giả với tỉ lệ 3/10 (300.000 đồng tiền thật mua được 1 triệu đồng tiền giả) rồi về bán lại 500.000 đồng mua được 1 triệu đồng tiền giả. Tiếp theo, Thùy nhờ Thắng và Nùng đi mua 280 triệu đồng tiền giả tại TP.HCM thì bị phát hiện, bắt giữ. Các bị can khai trộn lẫn tiền giả với tiền thật để giao dịch mua bán với người dân mua bán nhỏ lẻ ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang hoặc các chợ vùng nông thôn.

GIA TUỆ