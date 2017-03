Bắt ‘nữ quái’ chuyên làm giả vé số để lừa đảo

Chiều 22-9, Công an phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ nghi can Đào Thị Kim Tuyết (44 tuổi) về hành vi dùng vé số giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trước đó, nhận được tin báo của nhiều người bán vé số trên địa có một người nữ thường dùng vé số giả để lừa đảo nên Đội PCTP phường Hiệp An đã phối hợp với công an phường tuần tra, theo dõi. Sáng cùng ngày, khi phát hiện nghi can đang dùng 9 tờ vé số giả (giải 100.000 đồng) đã cắt ghép, sửa đổi ngày tháng để lừa đảo nên cơ quan chức năng đã bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, Tuyết khai nhận "hành nghề" lừa đảo nhiều năm nay. Nghi can làm giả ngày tháng trên vé số, có lúc cắt ghép, làm giả số của tất cả các loại vé nhưng giải thưởng không quá 500.000 đồng/vé để dễ lừa. Sau đó, nghi can dùng vé sổ giả tìm những người bán vé số dạo trên địa bàn để đổi lấy tiền.