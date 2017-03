Bắt Thanh ‘bờm’, nghi can vụ cướp tiền, bắn cảnh sát bị thương

Ngày 18-9 đã bắt được Lê Đăng Thanh (tự Thanh “bờm”, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nghi can liên quan đến vụ cướp tiền và bắn trọng thương một cảnh sát do Phan Xuân Thanh (tự Thanh “nháy”, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ngày 4-7, Thanh “nháy” thuê anh Nguyễn Đức Thiện lái ô tô chở từ thị trấn Xuân An vào TP.HCM.

Khi đến TP Phan Thiết (Bình Thuận), Thanh “nháy” bảo anh Thiện ghé vào một quán ăn nghỉ ngơi. Sau đó Thanh “nháy” nói mình vừa mất 1,7 tỉ đồng để trong túi xách mang theo bên người và cho rằng anh Thiện phải chịu trách nhiệm. Những ngày sau đó, Thanh “nháy” gọi điện buộc anh Thiện bồi thường 1,7 tỉ đồng nếu không sẽ giết chết cả gia đình. Anh Thiện lo sợ nên gom tiền và đi vay mượn được 200 triệu đồng chuyển cho Thanh “nháy”. Nhận tiền Thanh “nháy” yêu cầu đưa thêm 500 triệu đồng.

Thanh “nháy” tìm gặp “chiến hữu” là Thanh “bờm” giúp đòi tiền anh Thiện.

Ngày 26-7, Thanh “nháy” vào nhà anh Thiện dùng súng đe dọa giết chết cả nhà để cướp lấy 80 triệu đồng. Gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan công an. Khi thấy công an, Thanh “bờm” nhanh chân chạy trốn còn Thanh “nháy” vừa chạy vừa quay lại nổ súng.

Trong quá trình truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh, bị Thanh “nháy” bắn trúng đùi phải.

Thanh “nháy” giật lấy xe đạp của một cụ già chạy đến khu rừng phi lao ven bờ biển, ẩn nấp trong ngôi miếu thờ của người dân tự xây.

Lực lượng công an bao vây ngôi miếu kêu gọi Thanh đầu hàng. Tuy nhiên, Thanh “nháy” liên tiếp xả đạn ra ngoài, do vậy cảnh sát phải nổ súng bắn trả.

Sau gần một giờ, cảnh sát đã khống chế và tước được khẩu súng trên tay Thanh “nháy”. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng, hai viên đạn, nhiều vỏ đạn, ba giấy CMND mang ba tên khác nhau cùng 80 triệu đồng. Thanh “nháy” đã có một tiền án bảy năm tù về tội lưu hành tiền giả và một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Hiện Thanh “nháy” đã bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Đ.LAM