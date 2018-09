Bắt thêm 9 bị can trong vụ tấn công Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí

Ngày 19-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 9 bị can về tội gây rối trật tự công cộng và tội hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày 11-6 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.



Hiện trường vụ đốt xe tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí



Họ gồm: Võ Mến (18 tuổi); Hồ Đặng Văn An (20 tuổi); Nguyễn Văn An (28 tuổi); Nguyễn Xí (45 tuổi); Phan Văn Lành (30 tuổi); Đặng Văn Tùng (18 tuổi); Lê Văn Tâm (17 tuổi); Đặng Ngọc Tấn (thường gọi là Bình Ty, 18 tuổi) và Phạm Thanh (thường gọi là Thanh Chích, 31 tuổi, đều thường trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng đã ra quyết định truy nã toàn quốc với bị can Dương Văn Ngoan (40 tuổi, quê quán thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng; chỗ ở trước khi bỏ trốn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) về tội gây rối trật tự công cộng.



Bị can Dương Văn Ngoan



Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam tổng số 25 bị can trong vụ gây rối, hủy hoại tài sản. Các bị can này đã tấn công gây thương tích cho gần 10 chiến sĩ CSCĐ và phóng hỏa đốt 10 ô tô công vụ và trụ sở PCCC Phan Rí hôm 10-6.

Riêng vụ án gây rối, hủy hoại tài sản tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh và Sở KH&ĐT Bình Thuận hôm 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết đến nay đã khởi tố 32 bị can.



5 trong số 25 bị can đã bị bắt giam

Trong 4 vụ án tại Bình Thuận đến nay đã có 2 vụ án gây rối trật tự do Công an TP Phan Thiết và Công an Tuy Phong điều tra đã đưa ra xét xử. Đã có 17 bị cáo đã bị tuyên phạt tù với tổng mức hình phạt hơn 30 năm tù giam.