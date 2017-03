Bắt thêm hai nghi can dùng súng cướp tiệm vàng

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm hai nghi can tham gia vụ cướp tiệm vàng xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) đã bị bắt giữ gồm: Võ Tấn Quốc (22 tuổi, ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) và Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng). Cả hai nghi can này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó một ngày công an đã bắt giữ đồng phạm tham gia vụ án là hai anh em ruột gồm: Lê Đăng Khoa và Lê Văn Phương (cùng ngụ huyện Trảng Bàng).



Hai anh em ruột Khoa và Phương cùng tham gia vụ án. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 45 ngày 16-12, bốn tên cướp đi trên hai xe mô tô, một chiếc Exciter màu xanh không có biển số, một chiếc Exciter màu đỏ đến tiệm vàng Kim Phụng. Bốn người mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và đeo khẩu trang đến tiệm vàng dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế chủ tiệm là chị Lê Thị Kim Thoại, hai người khác dùng dao tự chế và chân đập vỡ cửa kính tủ trưng bày vàng, cướp một số vàng rồi cả ba ra xe tẩu thoát.



Qua công tác điều tra đến đêm cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh khoanh vùng các đối tượng nghi ngờ, đều ngụ huyện Trảng Bàng, gồm Nguyễn Hồng Khắc, Võ Tấn Quốc và hai anh em ruột Lê Đăng Khoa, Lê Văn Phương.



Nhóm bốn nghi can bịt mặt tham gia vụ cướp. Ảnh cắt từ clip

Đến sáng 18-12, công an đã bắt giữ được Phương và Khoa, thu giữ vật nhiều tang vật gây án. Bước đầu Khoa và Phương khai nhận trước khi thực hiện vụ án, cả nhóm đã mua 22 đôi găng tay, canh tiệm vàng Kim Phụng vắng người vào cướp.



Lợi dụng lúc tiệm vàng Kim Phụng chỉ có một mình chị Thoại thì Khắc, Quốc, Khoa, Phương bịt khẩu trang đến tiệm vàng. Khi đó Khoa đứng ở trước cửa tiệm cảnh giới, Khắc, Quốc, Phương xông vào tiệm vàng, một người cầm súng ngắn và bình xịt hơi cay, chĩa súng vào chị Thoại. Quá hoảng sợ, chị Thoại truy hô “cướp, cướp…”.

Nghe tiếng vợ kêu cứu, anh Khoa là chồng chị Thoại ở phía sau nhà chạy lên thì bị đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Bị xịt hơi cay, anh Khoa và chị Thoại bỏ chạy ra phía sau nhà. Lúc này, Phương và Quốc đập tủ kính cướp vàng rồi tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bàng. Khi bước ra ngoài thì hai người dân ở gần đó phát hiện chạy đến ứng cứu.

Tuy nhiên, các đối tượng dùng dao tự chế rượt đuổi khiến họ phải chạy vào nhà thoát thân.