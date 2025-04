25 người bị khởi tố liên quan vụ môi giới, mua dâm người dưới 18 tuổi 01/04/2025 10:05

(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án môi giới mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 8 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án này lên 25.

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 8 bị can liên quan vụ án môi giới mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi.

Các bị can gồm: Lưu Đức Lượm (25 tuổi), Thái Duy Phương (42 tuổi), Huỳnh Trường Thanh (41 tuổi), Lâm Văn Châu (44 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc); Nguyễn Thị Thuỷ (55 tuổi), Nguyễn Thị Tha (51 tuổi), Nguyễn Thị Bé Chính (38 tuổi) và Lê Thị Tiền (55 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Tất cả bị khởi tố cùng về tội môi giới mại dâm.

Nguyễn Thị Tha bị khởi tố về tội môi giới mại dâm.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Tiền.

Các bị can trong vụ án môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 6-9-2024, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm tại khách sạn ĐX (TP Châu Đốc).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Xuyên, Phan Thị Cẩm Hừng (con dâu Xuyên) và Ngô Thị Mỹ Hạnh (ngụ huyện Châu Phú), lực lượng chức năng thu giữ hơn 464 triệu đồng, 5 xe mô tô, nhiều bao cao su, thuốc tránh thai cùng tài liệu liên quan. Đồng thời, phát hiện 13 gái bán dâm trong độ tuổi từ 13 đến 22.

Nguyễn Thị Xuyên, Phan Thị Cẩm Hừng (con dâu Xuyên) và Ngô Thị Mỹ Hạnh bị khởi tố trước đó.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây mại dâm này do hai mẹ con Xuyên và Hừng cầm đầu. Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố tổng cộng 25 người và tiếp tục mở rộng điều tra.