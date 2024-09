Công an TP Phan Thiết bắt quả tang 3 vụ mua bán dâm trong 1 đêm 22/09/2024 16:30

Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang củng cố hồ xử lý 3 vụ mua bán dâm mà Công an TP Phan Thiết vừa bắt quả tang.

Một gái mại dâm bị bắt quả tang đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 19-9, Công an TP Phan Thiết đã bắt quả tang NTKX (30 tuổi, ngụ Bạc Liêu) đang có hành vi mua bán dâm với một thanh niên 22 tuổi tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân, thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành.

Tiếp đó, lúc 22 giờ 15 phút, Công an TP Phan Thiết tiếp tục phát hiện bắt quả tang NLQV (19 tuổi) đang bán dâm cho một người đàn ông tại một nhà nghỉ ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Đến 23 giờ cùng ngày, Công an TP Phan Thiết tiếp tục bắt quả tang thêm một vụ mua bán dâm khác tại tiệm hớt tóc trên đường Đặng Văn Lãnh, phường Xuân An. Công an đã lập biên bản đối với bà NTTT (40 tuổi) ngụ tỉnh Đồng Nai khi đang có hành vi bán dâm cho một thanh niên 19 tuổi.