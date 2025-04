Tài xế ô tô khách chạy xe quá tốc độ, nồng độ cồn cao gấp 3 lần mức kịch khung 01/04/2025 10:56

(PLO)- CSGT Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý hai trường hợp vi phạm giao thông nghiêm trọng, trong đó có tài xế say xỉn lái xe chạy quá tốc độ.

Ngày 1-4, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa phát hiện và xử lý nghiêm hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tính chất nguy hiểm.

Công an làm việc với tài xế Q. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 27-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản đối với ông Vũ Q (ngụ tỉnh Nam Định) khi ông này điều khiển xe khách biển số 19F-xxx.xx.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Q chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/h và có nồng độ cồn trong cơ thể ở mức 1,190 mg/lít khí thở (mức kịch khung là 0,4 mg/lít khí thở).

Tài xế say xỉn này bị phạt 35,9 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Cùng ngày, CSGT cũng xử lý bà Mai Thanh C (ngụ tỉnh Tuyên Quang) vì điều khiển xe tải biển số 22C-xxx.xx chở ván bóc trên cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. Quá trình di chuyển, bà C để rơi vãi ván bóc xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Bà C bị phạt 3 triệu đồng.

Công an Phú Thọ cảnh báo, những hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông.

Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và hậu quả của các hành vi vi phạm, một số người dân vẫn chưa nâng cao ý thức, tiếp tục thực hiện các hành vi nguy hiểm như điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, phóng nhanh vượt ẩu hoặc chở hàng hóa không đảm bảo an toàn.

Công an Phú Thọ nhắc nhở, người dân cần tuân thủ pháp luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường, tốc độ quy định, tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia.