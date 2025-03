Kẻ dùng dao khống chế bé gái ở Bắc Ninh có biểu hiện ngáo đá 27/03/2025 14:41

(PLO)- Sau 4 giờ 30 phút đàm thoại và giằng co, lực lượng công an đã mưu trí sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải cứu an toàn bé gái bị khống chế, bắt giữ nghi phạm.