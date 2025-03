Nghi án chém anh ruột rồi cầm rìu trốn vào rừng 26/03/2025 12:17

(PLO)- Cảnh sát, dân quân và các lực lượng đang truy tìm nghi can chém anh ruột rồi cầm rìu trốn vào rừng ở Hà Giang.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra, truy bắt nghi can trong vụ việc có dấu hiệu phạm tội giết người, xảy ra một ngày trước tại thôn Khâu Rom, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần.

Nghi can là Ly Văn Nghiêm, 50 tuổi, dân tộc Nùng, là lao động tự do. Theo công an, Nghiêm cư trú tại thôn Khâu Rom, xã Quảng Nguyên.

Nghi phạm Ly Văn Nghiêm. Ảnh: CAHG

Trao đổi với PLO, lãnh đạo xã Quảng Nguyên cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 25-3, tại nhà của Nghiêm. Nạn nhân là LDV, 51 tuổi, anh ruột của Nghiêm.

Cũng theo vị lãnh đạo, chiều qua nhà Nghiêm có việc, có thể do uống rượu nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Ông LDV bị hai vết thương ở vai, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Còn Nghiêm sau khi gây thương tích cho người thân đã cầm rìu trốn vào rừng. Hiện cảnh sát, dân quân và các lực lượng đang truy tìm. UBND xã cũng phát loa tuyên truyền kêu gọi Nghiêm ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đề nghị các đơn vị, người dân nếu phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên thì báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang để phối hợp giải quyết, SĐT: 069.2429.143; 0915.029.888 ĐTV Mai Văn Công, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự.