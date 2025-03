Huy động gần 1000 cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 25/03/2025 17:38

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động gần 1000 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025.

Ngày 25-3, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2025.

Toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đặt quyết tâm cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025. Ảnh: CA

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá – Du lịch Đất Tổ năm 2025 đã được các sở, ngành trên địa bàn tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng cho một mùa lễ hội an toàn, bình yên, thân thiện.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, trong đó giao Công an tỉnh là đơn vị chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hoá, lễ hội. Công an tỉnh đã xây dựng phương án, huy động gần 1000 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo ANTT.

Tăng cường trao đổi, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm tình hình, trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ...

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các sở, ngành của tỉnh làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin khi có các tình huống phát sinh.

Công an tỉnh Phú Thọ tham gia đảm bảo ANTT tại Giỗ Tổ Hùng Vương những năm trước. Ảnh: CA

Tăng cường tuyên truyền để người dân, du khách nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, phòng chống chen lấn, xô đẩy, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là phòng chống cháy rừng.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, kiên quyết ngăn chặn các loại văn hoá phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, “giật tít, câu view” ảnh hưởng đến các lực lượng chức năng và công tác tổ chức Giỗ Tổ của tỉnh Phú Thọ.

Lắp đặt hệ thống các biển báo hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường về Đền Hùng để Nhân dân, du khách đi lại thuận tiện, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.

“Toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đặt quyết tâm cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, tạo sự an toàn, bình yên, thân thiện cho người dân, du khách, góp phần quan trọng tổ chức thành công Giỗ Tổ năm 2025”, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.