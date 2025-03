Nhóm thanh thiếu niên trộm xe đua trong khu vui chơi ở Đắk Lắk 26/03/2025 15:19

(PLO)- Công an đã xác định được nhóm thanh thiếu niên đột nhập khu vui chơi trường đua UKRCO ở Đắk Lắk lấy 2 chiếc xe đua đem bán lấy tiền chơi game.

Ngày 26-3, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, cho biết đơn vị đã bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý theo quy định nhóm thanh thiếu niên đột nhập trường đua trộm cắp 2 chiếc xe đua trị giá 130 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên đột nhập trường đua trộm xe đua. Ảnh: SĐ

Theo điều tra ban đầu, tối 22-3, tại khu vui chơi trường đua UKRCO ở số 4B Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, bị nhóm người lạ đột nhập lấy trộm 2 chiếc xe đua có gắn động cơ, trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tự An đã nhanh chóng triển khai xác minh, truy xét.

Hai ngày sau, Công an phường Tự An đã làm rõ và bắt giữ YAN (17 tuổi), NVV (16 tuổi) và em L (13 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột).

Tại cơ quan công an, 3 thanh thiếu niên này khai nhận do cần tiền tiêu xài và chơi game nên đã bàn bạc, rủ nhau đi lang thang dọc các tuyến đường của TP Buôn Ma Thuột, tìm tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp. Sau đó cả 3 đã đột nhập vào trường đua UKRCO lấy 2 chiếc xe đua rồi đem đến địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bán 1 chiếc được 600.000 đồng chia nhau tiêu xài. Chiếc còn lại do máy bị hỏng nên bỏ lại bên đường.

Công an phường Tự An đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Riêng em L chưa đủ tuổi nên được bàn giao cho gia đình, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.