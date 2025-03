Công an Đồng Nai tìm bị hại trong vụ lừa đảo làm thủ tục đất đai 26/03/2025 12:57

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) do bị can Nguyễn Văn Sĩ (tên gọi khác: Hiệp, 56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) thực hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Sĩ đã thông qua việc giới thiệu có thể làm các thủ tục đất đai như: tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin để tìm người bị hại do Sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên.

Mọi thông tin xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, số điện thoại: 0764.680.115 gặp Điều tra viên Lê Ngọc Duy Phong) để trình báo, làm việc và giải quyết theo quy định pháp luật.