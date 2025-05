Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp lễ 30-4 01/05/2025 16:12

(PLO)- Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an TP.HCM đã huy động 100% quân số, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trọng điểm dịp lễ 30-4.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện trọng điểm như: diễu binh, diễu hành, trình chiếu drone, lễ dâng hương, bắn pháo hoa, đua xe đạp Cúp truyền hình và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác, thu hút đông đảo người dân và du khách. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lực lượng Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch cao điểm từ rất sớm, huy động 100% quân số, bám sát địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau đại lễ.

Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp lễ 30-4. Ảnh: NT

Theo đó, Công an TP.HCM đã bố trí lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng Quân đội và các đơn vị chức năng khảo sát hiện trường, thống nhất phương án trong công tác đưa dẫn các khối diễu binh, diễu hành và phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống; thống nhất kế hoạch sử dụng lực lượng phối hợp phục vụ, đảm bảo an toàn cho Lễ chính thức diễn ra trên đường Lê Duẩn.

Không chỉ riêng trong buổi lễ chính thức, trước đó trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM cũng luôn được đảm bảo, giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng Công an được bố trí tăng cường tại các điểm tổ chức sự kiện, các nút giao trọng yếu, bến xe, nhà ga, sân bay và khu vực đang thi công. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng phương tiện giao thông để gây án hoặc gây rối an ninh trật tự, các hành vi gây cản trở giao thông như dừng đỗ sai quy định, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường... hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các thông tin về phân luồng giao thông cũng được Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí cập nhật thông báo rộng rãi để người dân chủ động lộ trình di chuyển.

Công an TP.HCM huy động 100% quân số túc trực 24/24 trong dịp lễ. Ảnh: NT

Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp với các tiểu ban tổ chức để nắm chắc lịch trình, lộ trình di chuyển của lãnh đạo cấp cao và đoàn quốc tế, chủ động đưa dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn, thông suốt.

Đại lễ năm nay, với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân lên đường về quê nghỉ lễ. Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt ở các giao lộ điều tiết nên phương tiện lưu thông ổn định.

Có thể khẳng định, Công an TP.HCM với tinh thần, nỗ lực phấn đấu, không ngại khó, không ngại khổ, luôn thể hiện tinh thần, khí thế chiến đấu với quyết tâm cao nhất đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức thành công Lễ kỷ niệm. Chính sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt đó đã góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện trọng đại, lan tỏa không khí hân hoan của ngày hội non sông, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày của hàng triệu người dân cả nước.

Đặc biệt, với một sự kiện tầm vóc, thu hút hàng triệu người tham gia nhưng Công an TP.HCM đã cùng các lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là đã chủ động phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra tình trạng cướp tài sản, cướp giật tài sản, móc túi, trộm cắp tài sản trong thời gian diễn ra đại lễ.

Qua đó, người dân Thành phố, du khách đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và nâng cao vị thế, hình ảnh lực lượng Công an nói chung và Công an TP.HCM nói riêng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm.