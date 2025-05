Tạm giữ hình sự 1 thầy giáo có hành vi dâm ô nhiều nữ học sinh 01/05/2025 14:58

(PLO)-Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với ông LQL, giáo viên một trường tiểu học ở Gia Lai để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ngày 1-5, nguồn tin từ Huyện ủy Phú Thiện (Gia Lai), xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với ông LQL (37 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Ayun Hạ), để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ông LQL là giáo viên Tổng phụ trách Đội ở Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện).

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương nơi ông LQL công tác và xảy ra sự việc. Ảnh: VN.

Theo Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, trong năm học 2024-2025, thầy LQL đã có những hành vi thiếu chuẩn mực, đụng chạm cơ thể nhiều học sinh nữ. Vụ việc đã được phụ huynh tố cáo đến nhà trường và cơ quan chức năng.

Bước đầu, nhà trường phối hợp với Công an xã Ayun Hạ làm việc với thầy LQL và thầy LQL đã thừa nhận có hành vi đụng chạm đến cơ thể các em trong đội nghi thức. Sau đó, nhà trường đã yêu cầu thầy LQL viết bản tường trình.

Liên quan vụ việc này, Công an xã Ayun Hạ đã phối hợp với Tổ điều tra khu vực 3 (Công an tỉnh Gia Lai), vào cuộc xác minh. Làm việc với cơ quan công an, ông LQL thừa nhận có những hành vi trên.