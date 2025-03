Giải cứu bé gái bị kẻ trộm khống chế làm con tin ở Bắc Ninh 27/03/2025 11:49

(PLO)- Công an tỉnh Bắc Ninh vừa giải cứu bé gái bị người khác khống chế trên mái nhà, bắt giữ làm con tin.

Thông tin với PLO trưa 27-3, lãnh đạo UBND phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người khống chế bé gái trên mái nhà.

Clip: Giải cứu bé gái bị khống chế làm con tin ở Bắc Ninh

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một người lẻn vào nhà dân ở khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao. Người này sau đó bị phát hiện có hành vi khống chế một bé gái đưa lên mái nhà giữ làm con tin.

Bé gái được giải cứu an toàn. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, người dân phát hiện sự việc và báo Công an tỉnh Bắc Ninh. Đến 8 giờ sáng, lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ được nghi can và giải cứu bé gái an toàn.

Bé gái sau đó được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.