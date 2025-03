Dụ người chơi huê online rồi chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng 30/03/2025 20:47

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đang nuôi con nhỏ, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Ngọc Phương Thảo bị bắt vì tổ chức cho nhiều người chơi huê online rồi chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11-2023, Thảo lập nhiều dây chơi huê online và mời gọi người tham gia thông qua mạng xã hội Facebook, Messenger. Thảo áp dụng hình thức huê “hoa hồng” không áp cái, với mức phí lên đến 30% trên số tiền mỗi phần huê.

Các phần huê có giá trị từ vài trăm nghìn đồng đến 50 triệu đồng. Trong đó, các phần huê nhỏ sẽ được đấu giá, còn các phần huê lớn, người tham gia đóng tiền theo mức lãi mà Thảo quy định. Cụ thể, với phần huê 10 triệu đồng, người chơi chỉ đóng 8 triệu đồng mỗi kỳ nếu chưa hốt huê, mức lãi lên đến 2 triệu đồng mỗi phần. Người chơi có thể chọn kỳ hốt huê phù hợp và Thảo sẽ sắp xếp.

Ban đầu, mô hình này thu hút nhiều người tham gia. Tuy nhiên, theo thời gian, ít người muốn hốt huê sớm khiến Thảo rơi vào tình trạng ôm huê, mất khả năng thanh toán. Dù vậy, thay vì dừng lại, Thảo tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới nhằm thu tiền của người sau để trả cho người trước.

Đến cuối tháng 5-2024, Thảo nhập viện sinh con và không còn khả năng chi trả cho người chơi. Ngày 6-6-2024, Thảo khóa trang Facebook cá nhân, tắt điện thoại và cùng gia đình bỏ đi khỏi địa phương.

Từ đơn tố giác của 22 người bị hại, bước đầu cơ quan công an xác định Thảo đã sử dụng tên của 11 người chơi huê để hốt huê, chiếm đoạt tổng số tiền 2,592 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Công an thông báo đến những người có liên quan liên hệ tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4 đường Trần Bình Trọng, phường 5, TP Đà Lạt) để phối hợp làm việc.