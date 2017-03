Bắt thêm người cầm đầu trong đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD

Trước đó, ngày 4-7-2014, CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên đến 37,7 triệu USD do Võ Văn Nhân (đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) cầm đầu. 17 người tham gia đường dây này sau đó đã bị khởi tố. Mở rộng chuyên án, công an phát hiện Phạm Hữu Lợi mới là “thủ lĩnh” trong đường dây trên. Theo đó, Lợi quản lý trang mạng đánh bạc xóc đĩa BA04 và cung cấp trang đại lý cấp dưới BX0430 cho Võ Văn Nhân để tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc do Lợi cầm đầu được tổ chức quy mô lớn với hàng chục thành viên… Tại nơi bắt Lợi, công an còn thu giữ một cuốn sổ ghi nợ, một máy tính xách tay, tám SIM điện thoại đang hoạt động.

VẠN AN