Bắt trưởng Phòng Thanh tra thuế Cục thuế Bình Định

Sáng 7-10, một nguồn tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Định về hành vi nhận hối lộ.

Cũng theo nguồn tin trên, kết quả điều tra ban đầu đã xác định chiều 1-10, tại một quán cà phê gần trụ sở Cục Thuế Bình Định, ông Hồ Minh Khiêm bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận 130 triệu đồng của Công ty A.N (chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, có trụ sở ở TP Quy Nhơn). Sau đó, ông Khiêm bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.



Ngày 29-9, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt công ty đã đưa hối lộ cho ông ông Hồ Minh Khiêm 69 triệu đồng.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1-9, đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Bình Định do ông Hồ Minh Khiêm làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra thuế theo kế hoạch tại Công ty A.N. Trong quá trình thanh tra, ông Khiêm liên tục hù dọa, vòi vĩnh lãnh đạo Công ty A.N, yêu cầu chung chi, nếu không sẽ bị truy thu thuế, phạt nặng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hai bên thỏa thuận là Công ty A.N sẽ bị phạt khoảng 70 triệu đồng và phải chung cho ông Khiêm 130 triệu đồng. Ngày 29-9, Cục Thuế tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế đối với Công ty A.N tổng cộng 69 triệu đồng. Trong đó, gồm các khoản tiền truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế tài nguyên, phạt nộp thuế chậm...

Chiều 1-10, khi ông Khiêm đang nhận 130 triệu đồng của đại diện Công ty A.N theo thỏa thuận thì bị bắt quả tang. “Trước khi đưa tiền cho ông Khiêm, doanh nghiệp đó đã tố giác với cơ quan công an”- nguồn tin cho biết.