Đi khai trương rồi đốt pháo trong quán cà phê của bạn 27/11/2024 20:21

(PLO)- Bình và Minh bị Công an TP Vinh bắt giữ để làm rõ hành vi đốt pháo, gây rối trật tự công cộng.

Chiều 27-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an TP Vinh đã bắt giữ Nguyễn Quang Bình (36 tuổi) và Phạm Văn Minh (31 tuổi), cùng ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh, để làm rõ hành vi đốt pháo, gây rối trật tự công cộng.

Bình và Minh bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Tối 23-11, tiếng pháo đã nổ liên tục tại phường Hưng Dũng. Lúc này, Tổ công tác Công an TP Vinh đang tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự đã phát hiện vụ đốt pháo.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 chiếc bật lửa, xác pháo và một số tang vật khác liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Bình và Minh.

Tại cơ quan công an, Bình và Minh khai nhận cả hai đi khai trương quán cà phê của bạn ở địa điểm trên và châm lửa đốt pháo. Đây là loại pháo 36 quả do nước ngoài sản xuất.