Bé 15 tuổi bị “cha dượng” chém nứt sọ

Đánh chết trẻ vì giận vợ hờ Ngày 4-8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Đình Tùng (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo thông tin ban đầu, Tùng và chị HTT có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng tại phòng trọ ở khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An). Do bận công việc ngoài quê nên chị Hà Thị Cúc (chị ruột của HTT) gửi con trai là Lê Đức Quân (11 tuổi) sống với vợ chồng Tùng. Gần đây, giữa Tùng và chị HTT xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên chị bỏ phòng trọ đi nơi khác để cháu Quân ở cùng với Tùng. Chiều 28-7, do bực tức vợ hờ nên Tùng đã đánh vào mặt, đạp vào bụng cháu Quân. Sau đó Tùng đi ra ngoài, bỏ cháu Quân ở trong phòng đóng cửa lại. Đến sáng hôm sau Tùng quay về thì phát hiện cháu Quân nằm chết trên nền nhà nên đến công an phường trình báo. Qua khám nghiệm tử thi, cháu Quân tử vong do bị vỡ tá tràng, vỡ gan, tụ máu trong bụng. VĂN NGỌC