Bị bắt khi ôm gần 1 kg ma túy đá vào TP.HCM tiêu thụ

(PLO) - Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bàn giao Trương Mạng Hùng (25 tuổi, trú khối 5, thị trấn Quỳ Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng tang vật gần 1kg ma túy đá cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an Nghệ An để khởi tố bị can.