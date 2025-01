CSGT TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông 15/01/2025 21:31

Ngày 15-1, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, phối hợp cùng Công an phường Hàng Bông và phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) tăng cường kiểm tra, xử lí vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt tại khu vực cà phê đường tàu.

Đây là điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là khi lượng khách du lịch và người dân đổ về khu vực này tăng cao vào dịp cuối năm.

Theo đại diện Công an phường Hàng Bông, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các chuyến tàu hoạt động liên tục, lượng khách tập trung đông, khiến việc bảo đảm an toàn tại khu vực này trở nên cấp thiết.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên phố đường tàu. Ảnh: PHI HÙNG

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với nhân viên gác chắn tàu. Ảnh: PHI HÙNG

Việc xử lý vi phạm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Ảnh: PHI HÙNG

Lực lượng công an địa phương đã thường xuyên cắt cử cán bộ túc trực, đặc biệt vào khung giờ tàu chạy, để nhắc nhở người dân và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh vẫn thiếu ý thức, gây nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Các lực lượng chức năng luôn phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân. Ảnh: PHI HÙNG

Đại úy Phùng Đức Hiếu, Đội CSGT số 1, cho biết trong thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, công tác phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm tại khu vực cà phê đường tàu được triển khai thường xuyên.

Ngoài việc tuần tra, nhắc nhở, Đội CSGT số 1 còn tích cực phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và các lực lượng liên quan để tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.

Lực lượng CSGT đường thủy tăng cường tuần tra trên sông Hồng. Ảnh: PHI HÙNG

Kiểm tra điều kiện PCCC của tàu bè và đo nồng độ cồn đối với các lái tàu. Ảnh: PHI HÙNG

CSGT phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh PHI HÙNG

Trên tuyến đường thủy, để chủ động ứng phó và nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người dân, Đội CSGT đường thủy số 1 Công an TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn, để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo thống kê, từ 15-12-2024 đến 15-1-2025, Đội CSGT đường thủy số 1 đã xử lý 154 trường hợp vi phạm, phạt gần 1,6 tỉ đồng…

Trên đường bộ, đại diện Đội CSGT số 15 Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trên các tuyến trọng điểm như: Đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 2, Quốc lộ 3 và khu vực sân bay Nội Bài…

Công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông trên đường bộ được đẩy mạnh. Ảnh CTV

Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là dịp lễ, tết.

Đội CSGT số 15 cũng đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về việc chấp hành nghiêm luật giao thông...