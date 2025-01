'Tai mắt' của Công an TP Vũng Tàu trong phòng, chống tội phạm 15/01/2025 21:27

(PLO)- Mô hình “Camera giám sát an ninh” đang dần trở thành “tai mắt” của Công an TP Vũng Tàu, hỗ trợ và tạo thuận lợi trong việc theo dõi, giám sát, quản lý địa bàn...

Chiều 15-1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Vũng Tàu (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 TP Vũng Tàu xây dựng, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 mô hình tại các địa bàn phường, xã. Trong đó, mô hình “Camera giám sát an ninh” với 84 đơn vị thực hiện gồm 17 đơn vị cấp phường, xã; 67 đơn vị cấp khu phố.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1.634 camera an ninh xã hội hóa (so với năm 2023 tăng 25 camera ). Số camera an ninh do nhà dân tự lắp đặt là 4.645 camera. Kết quả, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, lực lượng công an đã trích xuất 129 lượt, điều tra, làm rõ 85 vụ - bắt 93 đối tượng.

Camera giám sát an ninh ghi lại cảnh đổ rác bậy trên địa bàn TP Vũng Tàu. Ảnh: TPVT

Theo Ban Chỉ đạo, sau nhiều năm triển khai thực hiện, hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố cơ bản được hoàn thiện. Hệ thống dữ liệu ghi lại được truyền dẫn về công an phường, xã và Ban điều hành khu phố, tạo thành một hệ thống giám sát an ninh, trật tự đồng bộ.

Mô hình “Camera giám sát an ninh” đang dần trở thành “tai mắt” của lực lượng công an, hỗ trợ và tạo thuận lợi trong việc theo dõi, giám sát, quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để giải quyết, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Mô hình “Camera giám sát an ninh” được đưa vào hoạt động giúp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được hiệu quả đáng kể.

Nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý nhanh chóng thông qua hình ảnh từ hệ thống Camera giám sát an ninh, hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Sự hiện diện của hệ thống camera giám sát cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân...