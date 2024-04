Mắt thần camera an ninh: Biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm hiệu quả 29/04/2024 08:16

Những mắt thần camera an ninh hiện đã hiện diện và bao phủ khắp thành phố, từ đường cho tới các hẻm phố, là "mắt thần" để giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, chống các hành vi tội phạm, đặc biệt là giúp lực lượng công an, an ninh, cơ quan chức năng nhanh chóng khám phá, điều tra ra nhiều vụ án hình sự.

Một vụ án giết người trong quán nước hay trong quán cà phê... đã nhanh chóng được lực lượng công an truy tìm, bắt được hung thủ giết người chỉ sau hơn một giờ gây án nhờ "mắt thần" camera an ninh.

Hay như vụ bắt cóc trẻ em ở phố đi bộ tại TP.HCM mới đây nhằm để thực hiện hành vi phạm tội của thủ phạm gây phẫn nộ trong dư luận cũng đã được lực lượng công an nhanh chóng phá án sau nhiều giờ một phần nhờ "tai mắt" của người dân và nhờ "mắt thần" camera an ninh.

Đặc biệt, thời gian gần đây những vụ án cướp tiền ngân hàng táo tợn liên tục xảy ra nhưng cũng nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ an ninh điều tra, bắt ngay sau đó nhờ mắt thần camera an ninh hiện diện, bao phủ trên khắp mọi nẻo đường, từ các góc phố, hẻm đường.

Điều đáng quan tâm, đáng mừng hơn, hiện nay tại các tỉnh thành của nhiều địa phương trong cả nước, tại các tuyến đường, hẻm phố, thậm chí là trong các con đường làng, thôn quê cũng đã được chính quyền địa phương trang bị, đầu tư, gắn "mắt thần" camera nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chống các hành vi tội phạm.

Đặc biệt hiện nay, không chỉ có các cơ quan, công sở, nhiều cá nhân, hộ gia đình, nhất là ở các làng quê, thôn xã cũng đã trang bị, gắn mắt thần camera an ninh ngay tại nhà mình để dễ dàng quan sát, phòng ngừa, chống lại các hành vi hành vi trộm cắp xảy ra tại địa phương...

Có thể nói, tầm quan trọng của mắt thần camera an ninh hiện không có gì phải bàn cãi. Do vậy chính quyền địa phương cần tiếp tục đầu tư và trang bị, bao phủ, mở rộng mắt thần camera an ninh nhằm giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong việc chống lại các hành vi phạm, tội, đặc biệt với các hành vi có tính chất liều lĩnh, manh động và táo tợn.

Cần quan tâm, đầu tư và trang bị mắt thần camera an ninh ở các địa phương vùng nông thôn nhiều hơn. Bởi đó cũng còn là cách để nhắn nhủ, đánh động, răn đe bọn tội phạm phải chùn tay trước khi thực hiện các hành vi phạm tội.

Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng, nên có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình ở vùng nông thôn gắn mắt thần camera an ninh. Đây cũng là cách để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi phạm tôi một cách kịp thời nhất khi "mắt thần" camera an ninh đã được bao phủ, hiện diện và rộng khắp.