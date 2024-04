Diễn biến mới ‘vụ án mạng từ việc chó phóng uế’ qua camera an ninh 08/04/2024 14:37

(PLO)- Liên quan vụ án mạng 3 người thương vong từ việc “chó phóng uế” ở quận Bình Tân, công an đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 8-4, Công an quận Bình Tân đã bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Video: Clip nam thanh niên cầm hung khí tấn công ba người hàng xóm.

Nam thanh niên cầm hung khí tấn công cả ba người hàng xóm. Ảnh cắt từ clip

Đây là vụ án mạng khiến 3 người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt như “để chó chạy lung tung, phóng uế” và “nhậu nhẹt, hát karaoke gây ồn ào”.

Theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường, vào khoảng 23 giờ 18 phút ngày 3-4, VCA (khoảng 34 tuổi) đi đâu đó về và to tiếng, đập cửa hai vợ chồng hàng xóm là ông NXH (khoảng 38 tuổi) và vợ là bà NTMT (khoảng 40 tuổi, quê Bến Tre).

Sau khi đâm gục bà T, nam thanh niên cầm hung khí truy sát ông H. Ảnh cắt từ clip

“Hai vợ chồng… mở cửa ra nói chuyện coi, tao nè, kế bên nhà nè” - người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn.

Khi hai vợ chồng ông H bà T mở cửa ra thì ông A nói rằng “mày kiếm tao hả”. Hai vợ chồng nói “anh xỉn rồi, nghỉ đi, bữa giờ không có gì hết trơn nha, nhà tôi không động chạm gì bên anh hết nha… Hở ra kiếm chuyện với nhà người ta là sao. Tôi đang báo công an xuống đó”.

Lúc đó, VCA đi về, một phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông H bà T thuê cũng đi ra.

Cơ quan chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Lúc này, VCA từ cơ sở nha khoa kế đó đi ra, trên tay cầm hung khí tấn công 3 người đang có mặt. Bà T nói “anh làm gì vậy” và lao vào can thì bị A đâm trúng người. Người chủ nhà cũng bị đâm nhưng may mắn chỉ bị sượt, té xuống.

Riêng ông H bị tấn công và bỏ chạy thì A truy đuổi. Nhiều người sau đó hô hoán, kêu cứu. Lúc này, bà T đã gục tại chỗ, trọng thương và không qua khỏi.

Công an phường An Lạc A, Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ chủ nhà và ông H may mắn không ảnh hưởng tính mạng.

VCA cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi.

Người đàn ông là chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước. “Hai bên đã có mâu thuẫn, nói qua lại. Lúc xảy ra vụ việc, vợ tôi có ra can ngăn cũng bị anh ta tấn công trượt, chỉ bị té, xây xước” - người đàn ông nói.

Cũng theo người này, hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặt là. Người tấn công ở tiệm nha khoa kế bên.

Một hàng xóm cho biết hai bên đã có mâu thuẫn từ trước về những vấn đề như hát karaoke kẹo kéo, nhậu gây ồn ào”, “để chó chạy lung tung, phóng uế”… và đỉnh điểm mâu thuẫn là vụ án mạng.