Kiểm tra camera an ninh 'truy tìm' chủ nhân bỏ quên 4.300 USD ở sân bay Nội Bài

Khoảng 9 giờ, ngày 16-2, trong lúc đang thu gom xe đẩy, chị Hà Thị Tươi, nhân viên Đội xe đẩy – Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện một chiếc túi màu đen bỏ quên trên xe đẩy tại quầy B12, tầng 3 khu vực công cộng đi nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài.

Ngay lập tức, chị Tươi báo cho lực lượng An ninh hàng không sân bay Nội Bài. Chiếc túi đã nhanh chóng được kiểm tra trực quan, kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh và bàn giao về Đội An ninh cơ động – Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài.

Chị Hà Thị Tươi, nhân viên Đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga sân bay Nội Bài trả lại tiền cho khách. Ảnh: N.LONG

Trong quá trình kiểm tra, ghi nhận chiếc túi có chứa 4.300 USD (tương đương hơn 100 triệu đồng). Tuy nhiên, trong chiếc túi này lại không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào của khách để liên hệ nhận lại tài sản.

Thấy vậy, Đội An ninh cơ động lập tức thông tin cho bộ phận trực camera giám sát an ninh để kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống camera tại thời điểm diễn ra vụ việc.

Nhận được nhiệm vụ, anh Nguyễn Mạnh Cường và anh Nguyễn Huy Khánh – Nhân viên Đội An ninh cơ động, bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, nhận dạng hành khách tại khu vực quầy thủ tục B12, truy vết kỹ lưỡng, khoanh vùng.

Chỉ trong vòng vài phút bằng hệ thống trang thiết bị camera theo dõi hiện đại, hai anh đã nhận diện được vị khách nam bỏ quên chiếc ví đang di chuyển về phòng chờ gần cửa ra máy bay số 29.

Lúc này, tổ giám sát camera an ninh đã báo cho đại diện Đội An ninh cơ động khẩn trương di chuyển vào trong khu vực cách ly để tiếp cận vị khách. Khi thấy khách, lực lượng an ninh cơ động đề nghị khách kiểm tra lại tài sản tư trang, hành lý cá nhân và ngay lúc này vị khách nam mới hốt hoảng nhận ra bản thân bỏ quên một chiếc túi quan trọng, tuy nhiên lại không nhớ rõ quên tại vị trí nào.

Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài truy tìm hành khách bỏ quên ví thông qua hệ thống camera. Ảnh: V.HÀ

Sau khi làm rõ một số thông tin cơ bản, anh Đào Quang Phát mời vị khách quay ngược trở ra khu vực công cộng để ký nhận lại tài sản.

Nam hành khách có tên là V.Q.Đ, chia sẻ đang có hành trình đi Bangkok. Anh xúc động trước sự tận tình của chị Tươi, anh Phát, anh Cường.

Kịp gửi tặng các nhân viên Nội Bài một cái ôm thân thiết và những cái bắt tay thật chặt, anh V.Q.Đ nhanh chóng quay vào khu vực cách ly và kịp thời lên chuyến bay TG561 cất cánh vào 10 giờ 35 cùng ngày.

Được biết, trong 7 ngày nghỉ Lễ Tết Nguyên đán, sân bay Nội Bài đã tiếp nhận 365 trường hợp hành khách bỏ quên tài sản, các trường hợp này đã được mã hóa, đăng tải hằng ngày trên trang http://bags.noibaiairport.vn/ giúp hành khách dễ dàng tra cứu và tìm kiếm.

Đại diện sân bay Nội Bài, cho biết giai đoạn sau nghỉ Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách qua cảng đang ở mức cao, do đó hành khách cần chú ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi khởi hành hoặc rời khỏi sân bay, vì không phải mọi trường hợp hành lý, tài sản bỏ quên tại sân bay đều được nhân viên phát hiện kịp thời để trao trả cho hành khách.

Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài trong vòng 24h kể từ thời điểm bỏ quên, quý khách vui lòng liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627. Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, vui lòng liên hệ Phòng hành lý thất lạc – Cảng HKQT Nội Bài lạc theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, hoặc ứng dụng iNIA trên điện thoại thông minh…

VIẾT LONG