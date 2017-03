Bị dân vây đánh tới biến dạng vì trộm gỗ quý ở 'làng tỷ phú'

Đi ăn trộm ở “làng tỷ phú”

Suốt những ngày qua, người dân ở ngôi làng Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, vốn nổi tiếng là “làng tỷ phú” với nghề gỗ từ lâu đời, chưa hết xôn xao về câu chuyện kẻ ăn trộm gỗ bị đánh đến gần chết.

Sự việc ấy được anh K. (người dân địa phương) kể rành mạch rằng, tối 29/9, có 2 nam thanh niên lạ mặt đi trên chiếc xe máy màu trắng xuất hiện ở làng. Sự xuất hiện này đã gây chú ý cho rất nhiều người buôn gỗ trong làng vì thời gian vài tháng trở lại đây, ở Đồng Kỵ liên tục xảy ra những vụ trộm cắp gỗ trắc.

Bí mật theo dõi, một số người trong làng đã phát giác và bắt quả tang 2 nam thanh niên lẻn vào ăn trộm gỗ của một nhà buôn trong làng. Chỉ vừa thấy vậy, người dân đã hò nhau ầm trời để đuổi theo hai tên trộm.

Thấy bị phát hiện, 2 nam thanh niên bỏ chạy, một trong hai người rút súng ra bắn về phía đám đông nhưng rất may khẩu súng không nổ.

Quyết tâm truy đuổi trộm đến cùng, một thanh niên ở trong làng đã dùng xe máy cắt ngang chặn đường và lao vào “giáp lá cà” với hai tên trộm để kìm chân cho hàng chục dân làng đuổi kịp và tóm 2 tên trộm.

Hàng chục người dân trút giận

Không chỉ bực mình vì bị ăn trộm gỗ, thấy hành động rút súng bắn người của hai tên trộm hết sức tàn ác nên hàng chục người dân ở Đồng Kỵ đã hò nhau xông vào đấm đá không thương tiếc 2 nam thanh niên.

“Không chỉ dùng chân tay, nhiều người còn dùng gạch đá, gỗ để đánh liên tiếp vào người hai tên trộm đã có ý định giết người dân”.



Một trong 2 tên trộm bị đánh dã man.

Một trong 2 tên trộm bị đánh đến mặt mũi biến dạng và nằm bất tỉnh tại chỗ. Nhiều người dân còn quả quyết đối tượng này đã chết hoặc sẽ chẳng thể sống nổi quá 24 giờ sau khi bị đánh. Sau đó người dân còn lấy xe máy đặt đè lên chân của người này để “trừng phạt”.

Sự việc gây ầm ĩ nên chỉ khoảng 20 phút sau, công an phường Đồng Kỵ đã có mặt nhưng dẹp không xuể vì người dân tập trung quá đông, có đến hàng trăm người, ai cũng phản đối không cho lực lượng chức năng đưa hai đối tượng đi bệnh viện, phố Thanh Bình tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Sau đó, công an phường đã gọi thêm lực lượng công an thị xã vào cuộc mới đưa hai thanh niên vào bệnh viện Từ Sơn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tuy nhiên do thương tích khá nặng, bệnh viện Từ Sơn chỉ làm các thao tác sơ cứu cho 2 đối tượng này rồi chuyển gấp lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, danh tính của một trong 2 tên trộm được xác định là Nguyễn Xuân Kiên, trú tại khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Liên quan đến sực việc, lãnh đạo công an thị xã Từ Sơn cho biết đang tích cực tiến hành, điều tra xác mình làm sáng tỏ vụ việc.

