Bi kịch thanh niên Việt Kiều sát hại người lái xe ôm - kỳ 1

Sáng 25-2, Công an Bình Thạnh có thông tin chính thức việc bắt Nguyễn Hoàng Minh, nghi phạm sát hại người lái xe ôm rạng sáng 23-2 tại một con hẻm ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.



Chỉ trong vòng 24 giờ, công an bắt nghi phạm, giải tỏa phần nào sức ép của dư luận… nhưng đằng sau nó là trắng đêm không ngủ truy lùng nghi phạm của lực lượng trinh sát hình sự và các cơ quan liên quan.



Nghi can Nguyễn Hoàng Minh bị trinh sát áp giải ra khỏi khách sạn.

Rạng sáng 23-2, trong con hẻm cụt số 212 Ngô Tất Tố, nằm trong khu cư xá Cửu Long phường 22, quận Bình Thạnh, một người đàn ông già và một thanh niên trẻ đi trên chiếc xe Wave màu đen đỏ. Mới đầu họ nói nhỏ qua lại với nhau, sau dần những lời nói lớn lên. Những âm thanh ấy đã đánh thức một người dân trong hẻm tỉnh giấc.



Camera ghi lại cảnh người thanh niên đi tới đi lui hoài với vẻ mặt lạ lẫm để tìm đường và hai người tranh cãi. Sau một lúc, người xe ôm định bỏ đi thì thanh niên leo lên xe từ phía sau vòng tay siết cổ người đàn ông. Sau khi vật lộn khoảng 20 phút dưới mặt đường, người xe ôm tỉnh lại thì bị thanh niên đấm vào mặt, tiếp tục siết cổ…

Một người dân kịp nhìn thấy phía sau lưng áo thun của thanh niên có in logo Saigon JinJitsu nên điện báo cho công an.

Trinh sát hình sự tức tốc chạy đến hiện trường, cùng công an phường, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp điều tra. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận và Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng Công an quận,trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo thu thập dấu vết, tung tích nạn nhân…



Hình ảnh thanh niên siết cổ nạn nhân do camera quay lại được.

Nạn nhân không còn có giấy tờ tùy thân hay điện thoại. Hình ảnh camera quay lại chỉ thể hiện vóc dáng hung thủ mà không rõ mặt, xe của nạn nhân cũng không rõ biển số nên rất khó khăn trong việc xác định bị hại là ai. Kiểm tra túi nạn nhân, trinh sát phát hiện mảnh giấy ghi một địa chỉ đại lý vé số ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2.





Từ dấu vết hiện trường, các mũi trinh sát đi xác minh lai lịch nạn nhân. Đến quận 2 theo địa chỉ Nghiệp đoàn Xe ôm phường Bình Trưng Tây trên áo nạn nhân thì nhận được cái lắc đầu bởi nạn nhân không chạy xe ôm ở địa bàn phường. Đến đại lý vé số mà công an thu thập trong túi áo nạn nhân, họ cũng không biết người này ở đâu.

Đến chiều 23-2, từ công tác nghiệp vụ và áp dụng biện pháp loại suy cảnh sát xác định được người đàn ông mang tên Lưu Thanh S. (SN 1955, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2) là nạn nhân. Ông không có vợ con, sống một mình và những người hàng xóm xác định nạn nhân chính là ông S.

Từ thông tin này, công an biết được trước khi bị nạn vài tiếng đồng hồ, ông S. đến khu vực phố Tây quận 1 chạy xe ôm.

Tuy nhiên, kể cả người thân, người có quan hệ tình cảm cũng không sống chung với ông S. nên tài sản của nạn nhân bị mất không ai biết gồm những gì, kể cả mọi người cũng không nhớ được biển số xe bị cướp của ông.

“Đến đây chúng tôi tiếp tục xác định được ông S. làm chủ bốn chiếc xe máy, trong đó có một chiếc xe Wave RS màu đỏ đen” - Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an Bình Thạnh, ngay lập tức đã báo cáo Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, đề nghị thông báo đến các đơn vị toàn thành phố lưu ý, giữ lại khi ai điều khiển chiếc xe này. Từ đó đã xuất hiện rất nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho công tác phá án.

Như đã đưa tin, ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), là nghi can sát hại, cướp tài sản của ông Lưu Thanh S. (61 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM).



Vụ án mạng xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 23-2, tại con hẻm cụt số 212 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) và được camera của người dân gắn tại hiện trường ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Được biết, Minh vốn có mẹ là người Việt cha là người Singapore và được sinh ra tại Singapore, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Vụ án xảy ra, theo lời khai ban đầu của Minh, do mâu thuẫn từ việc trả tiền xe ôm trị giá 50 ngàn đồng.

