Bi kịch thanh niên Việt kiều sát hại người lái xe ôm - Kỳ 2

Sáng 25-2, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thông tin chính thức việc bắt Nguyễn Hoàng Minh, nghi phạm sát hại người lái xe ôm lúc rạng sáng 23-2 tại một con hẻm cụt ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.



những manh mối mơ hồ, sau khi xác định được danh tính nạn nhân và chiếc xe bị cướp, công an có “chìa khóa” để phá án.

Trước đó, khi tiếp cận hiện trường, xem hình ảnh trong camera, công an đưa ra nhiều câu hỏi: Đây có là vụ án giết người, cướp của hay không? Tại sao hung thủ phải điều nạn nhân vô hẻm cụt thực hiện hành vi vì rất dễ bị lộ; tại sao giết người lại dùng những hành động khó khăn, lâu đến gần 20 phút không giống những vụ giết người, cướp của thông thường là kẻ thủ ác hành động trong tích tắc rồi tẩu thoát. Giả thiết đây không là vụ giết người, cướp của có chủ mưu có vẻ nặng ký hơn.



Nguyễn Hoàng Minh làm việc với điều tra viên tại cơ quan điều tra.

Nhận định đúng hướng



Từ giả thiết trên, công an tung lực lượng, thực hiện tất cả biện pháp nghiệp vụ điều tra theo hướng này. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chỉ đạo trinh sát phối hợp công an phường rà soát tất cả bãi xe ở khu vực xung quanh hiện trường và kết quả mỹ mãn: Chiếc xe của nạn nhân nằm trong bãi của tòa nhà The Manor 1, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Phối hợp Ban quản lý The Manor, công an còn thu thập hình ảnh camera của tòa nhà ghi nhận một thanh niên có đặc điểm rất giống nghi can gây án xuất hiện tại The Manor vào khoảng 3 giờ sáng 23-2. Tuy nhiên, camera The Manor chỉ quay được lưng thanh niên và quy định bảo mật không cho ai vô trong kiểm tra kể cả cảnh sát nên việc rà soát tung tích nghi can là vô cùng khó khăn từ số lượng hơn 650 căn hộ tại đây.

Theo Thiếu tá Đoàn, lúc này thông tin về logo chiếc áo mà nghi can gây án mặc do người dân tại hiện trường cung cấp lóe lên trong đầu. Phòng tập gym của tòa nhà có môn võ JinJitsu, có người mang tên Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi) tham gia tập võ ở đây nên việc xác định căn hộ nghi phạm cư ngụ không khó. Sáng cùng ngày, bằng một số biện pháp kiểm tra bí mật, cảnh sát xác định thêm trên người Minh có một số vết trầy xước.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát lệnh mời nóng nhưng lúc này Minh đã cùng mẹ rời tòa nhà đến một khách sạn trên đường Lê Duẩn, quận 1 để gặp khách nước ngoài. Toàn bộ lực lượng phá án tập trung về đây.

Trong quán cà phê bên trong khách sạn, cách vài bàn cà phê của mẹ con nghi can và một số khách hàng là bàn của một người đàn ông ăn mặc giản dị quần jean, áo thun. Bất chợt nghi phạm quay sang nhìn chằm chằm vào người đàn ông ăn mặc khác thường so với sự sang trọng của mọi người trong khách sạn vài giây. Ánh mắt ấy bên trong dường như có điềm bất an, rồi một lúc sau thanh niên rời bàn đi vệ sinh. Người đàn ông mà thanh niên thoáng nhìn với ánh mắt thất thần chính là Thiếu tá Huy.

Thiếu tá Đoàn bộc bạch: “Lúc đó tôi hết sức lo lắng, vì nhìn qua thấy đối tượng có vẻ nhỏ con so với hình ảnh camera quay được nhưng khi đối tượng đi vệ sinh, tôi nhận ra ngay từ dáng đi và yên tâm với những gì đã phán đoán”.

Việc bắt giữ cũng phải tính toán bởi tại quán cà phê trong khách sạn có rất nhiều người nước ngoài, nếu không khéo đối tượng phản kháng có thể gây thiện cảm không tốt với du khách.

Sau thời gian giám sát chặt chẽ, đến khoảng 13 giờ 24-2, Minh vẫn ngồi bàn cà phê khi khách đã ra về thì lực lượng trinh sát tiến tới. Lúc này Minh thất thần và biến sắc khi nghe lời của người cán bộ: “Anh Minh, chúng tôi mời anh về trụ sở để làm việc”. Ngay sau đó, hai trinh sát kẹp tay hai bên dẫn giải Minh rời khỏi khách sạn trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến, còn mẹ của Minh thì dường như muốn ngã khuỵu.

Bi kịch 50.000 đồng và nước mắt đau đớn của người mẹ

Tại cơ quan điều tra, Minh khá bình tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Minh vốn có mẹ là người Việt, cha là người Singapore và được sinh ra tại Singapore. Minh từng đoạt huy chương bạc trong một giải đấu quốc tế JinJitsu được tổ chức ở Singapore.

Sau khi cha mẹ ly dị, Minh cùng mẹ và em trai sang Úc định cư. Do phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, tiếng Việt không rành nên Minh khá chậm chạp để hiểu, tiếp thu về văn hóa, cũng như cách sống của người Việt.



Ngồi trong khách sạn, Nguyễn Hoàng Minh dường như có linh tính không lành với ánh mắt thất thần. (Ảnh do công an cung cấp)

Khi về TP.HCM sinh sống, Minh làm tiếp tân cho phòng tập gym tại tòa nhà The Manor. Do hoàn cảnh của mẹ con Minh cũng khá khó khăn, chật vật và Minh có thiếu nợ một người bạn đồng môn 12 triệu đồng chưa có khả năng trả. Do bị đòi nợ gắt nên Minh rất buồn và lo. Vì thế mà khuya 22-2, sau khi làm việc xong, Minh đón xe ôm ra khu phố Tây ở đường Bùi Viện, quận 1 để uống rượu một mình.



Đến 2 giờ sáng 23-2 khi đã chếnh choáng say, Minh đón xe ôm về nhà và tình cờ gặp ông S. Giữa hai bên thỏa thuận giá tiền đi từ đó về The Manor là 30.000 đồng. Nhưng không biết vì sao ông S. chở Minh đi lạc vào con hẻm cụt ở cư xá Cửu Long, quận Bình Thạnh. Minh khai ông S. đòi số tiền 100.000 đồng nhưng trong túi Minh chỉ còn duy nhất một tờ 200.000 đồng nên Minh chỉ chịu trả 50.000 đồng nhằm lấy tiền còn lại bắt taxi về.





Khi ông S. nhất quyết chỉ thối lại 100.000 đồng và sau một hồi cãi cọ thì Minh leo lên xe ông S. từ phía sau vòng tay siết cổ bằng thế võ JinJitsu mà Minh học được. “Em chỉ muốn làm ổng bất tỉnh để lấy số tiền mà ổng phải thối lại” - Minh khai. Giải thích về lần thứ hai và thứ ba siết cổ nạn nhân đến ngạt thở, thanh niên này nói: “Lúc đó em cũng lo sợ ông ấy tỉnh dậy đánh lại em, còn em lấy xe, lấy bóp, điện thoại của ổng là để bỏ chạy về nhà và để không có ai tìm thấy”.

Mọi việc mà Minh gây ra kể cả mẹ và em trai cũng không hề hay biết. Cho đến hơn một ngày sau Minh đã bị bắt ngay tại khách sạn, trước sự đau đớn và không thể tin nổi của người mẹ về đứa con mới lớn với quá nhiều hy vọng tương lai của mình.