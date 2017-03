Bị truy bắt, trộm đâm ba công an trọng thương

Tối 14-8, nguồn tin từ công an tỉnh Long An cho biết, giám đốc công an tỉnh này quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 5 cá nhân là anh Ngô Bá Tước, Nguyễn Văn Mười Ba; đại úy Trình Tiến Dũng, Phó Công an xã Bình Chánh, Phú Ngọc Liên Sơn, công an viên xã Bình Chánh, thiếu úy Nguyễn Ngọc Cường, Cán bộ Đội Cảnh sát trật tự- Cơ động Công an huyện Bình Chánh, TP HCM do có thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt tội phạm.

Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 11-8, ông Bùi Văn Hiếu (SN 1970), ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, phát hiện có một đối tượng vào nhà ông trộm tài sản nên tri hô. Đối tượng liền lên mô tô tẩu thoát theo đường tỉnh 830C, hướng về xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Mười Ba, Ngô Bá Tước truy bám, vừa la lớn dọc theo lộ để người dân hỗ trợ. Vào khu vực xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, lực lượng công an nghe tin bố trí chặn bắt. Khi bị vây kín hai tuyến đường, y rút dao đâm làm các công an Dũng, Cường, Sơn bị thương nhưng với sự kiên quyết các anh đã bắt giữ tên tội phạm. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Nguyễn (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) đã có nhiều tiền án, tiền sự.