Bình Dương: Lật mặt gã giám đốc “rởm” lừa cả tình lẫn tiền

Thái tự xưng mình là giám đốc công ty xuất khẩu giày da ở Thuận An, Bình Dương. Để tung hỏa mù với cô gái, y lấy tên Huỳnh Thanh Tuấn để làm quen và dùng lời ngon ngọt làm chị L. xiêu lòng.

Chỉ sau một thời gian tán tỉnh và bỏ ra ít chi phí để giăng câu, Thái đã thành công. Chị L đã theo Thái và sống chung như vợ chồng. Khi chị L đã cắn câu và đặt lòng tin vào Thái, thì y bắt đầu ra tay. Thái giả bộ công ty làm ăn khó khăn nên hỏi mượn chị L và được L đưa rất nhiều lần tiền. Thấy chị L ngoan ngoãn nghe lời nên Thái càng ngày càng hỏi vay nhiều hơn. Số tiền Thái đã mượn chị L là khoảng 260 triệu đồng. Sau đó, y còn lấy luôn xe máy Nouvo BS: 66N3-4672 của chị L đem bán và về nhà báo là bị mất trộm.



Huỳnh Văn Thái tại cơ quan điều tra

Đến ngày 4/11/2014, Thái tiếp tục mượn xe máy Exciter BS: 61C1-137.09 của em trai L rồi bàn với chị L đi cầm tiền. Tin lời gã “chồng hờ” L đồng ý vào tiệm cầm lấy 2 triệu đồng. Sau đó, Thái quay lại tiệm cầm đồ đó bán luôn xe máy, y cũng biến mất khỏi vòng tay L. Biết mình bị gã “sở khanh” lừa cả tình lẫn tiền nên chị L lên công an trình báo.

Qua truy xét, công an P. Bình Hòa, TX. Thuận An đã tóm gọn được Thái về điều tra. Ban đầu y một mực từ chối nhưng bằng biện pháp nghiệm vụ Thái đã cúi đầu nhận tội. Ngày 19-12, công an P. Bình Hòa đã bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Thái (1988, Bạc Liêu) cho công an TX. Thuận An để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.